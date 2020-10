Coronavirus, Regione Marche: “Altri 115 positivi su quasi 1200 tamponi di nuove diagnosi”

di Redazione Picenotime

venerdì 16 ottobre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato stamane che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2198 tamponi: 1191 nel percorso nuove diagnosi e 1007 nel percorso guariti. I positivi sono 115 nel percorso nuove diagnosi: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 50 in provincia di Ancona, 17 in provincia di Macerata, 17 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (34 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (18 casi rilevati), 1 rientro dall'estero (Romania), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (12 casi rilevati), 1 contatto in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (8 casi). Di 9 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 16 OTTOBRE ORE 9