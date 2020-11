Regione Marche, al vaglio aiuti economici per acquisto dispositivi tecnologici e affitti studenti fuori sede

di Redazione picenotime

sabato 07 novembre 2020

La decisione di favorire la didattica a distanza per le scuole superiori e delle università come stabilito dagli ultimi Dpcm del Governo nonché dalle ordinanza regionali, nel tentativo di scongiurare il più possibile il formarsi di occasioni di contagio, comporta alcune difficoltà per gli studenti e le famiglie. Così, su indicazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, gli assessori al bilancio, Guido Castelli, e all’istruzione, Giorgia Latini, in queste ore stanno lavorando per ottimizzare delle soluzioni che vadano a sostenere l’acquisto e la messa a disposizione di strumentazione informatica e l’erogazione di contributi per gli affitti per gli studenti universitari.

“Ci rendiamo perfettamente conto – afferma l’assessore all’istruzione, Giorgia Latini – che costringere i nostri ragazzi alle lezioni a distanza comporta per le famiglie delle criticità e delle incombenze legate sia alla disponibilità di dispositivi tecnologici e sia al tema degli affitti per gli studenti universitari fuori sede. Ho ricevuto sia dagli stessi rettori che dal territorio la richiesta di affrontare questa problematica inerente a chi ha scelto di impegnarsi anche economicamente con un affitto nelle rispettive città universitarie ed ora si troverà per diverse settimane a non poter frequentare gli atenei in presenza. Stiamo lavorando per mettere a punto delle misure che possano andare in questa direzione a sostenere i nostri ragazzi e le famiglie in questo momento particolare e per questo ringrazio l’assessore Castelli che si è adoperato per reperire le risorse necessarie”.

“Stiamo provvedendo a reperire le risorse – spiega l’assessore al bilancio, Guido Castelli – per fornire sia alle scuole che ai nostri studenti la strumentazione informatica necessaria per la didattica a distanza, come tablet e portatili. Nei prossimi giorni daremo con più certezza informazioni in merito alle modalità di fruizione dei contributi. Allo stesso modo stiamo lavorando per studiare soluzioni utili per sostenere il pagamento degli affitti per gli studenti universitari fuori sede e le loro famiglie. In un momento di difficoltà generale la Regione è impegnata a fare il massimo per sostenere anche le fasce più giovani che stanno contribuendo, anche tramite la didattica a distanza, alla lotta contro il Coronavirus”.