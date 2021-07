Polo chirurgia robotica Aree Vaste Macerata, Fermo e Ascoli Piceno: proseguirà percorso avviato

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 luglio 2021

“Il polo di chirurgia robotica Marche Sud concordato tra Regione, direzione ASUR e Aree Vaste 3, 4 e 5 con modalità e tempi legati alla procedura amministrativa e tecnica di installazione, proseguirà il suo iter, nonostante i ritardi dovuti alla mancanza di risorse che secondo la visione originaria dovevano essere reperite nel bilancio ordinario dell’Asur. La procedura avviata nell’AV4 è stata revocata in autotutela dall’Asur a seguito della segnalazione ricevuta dall’Anac”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini oggi rispondendo in Aula all’interrogazione del consigliere Fabrizio Cesetti.



“Come avevo promesso - ha continuato l’assessore - il procedimento sarà riavviato con una nuova procedura e la chirurgia robotica costituirà una prestazione di altissima specializzazione per tutte e 3 le Aree Vaste in condizione di equiordinazione”.

Il nuovo procedimento prevede l’impiego dello strumento robotico per tutte e tre le Aree Vaste, e tutte, in pari condizioni, saranno messe nella possibilità di poter esprimere le adeguate professionalità dei medici presenti nelle rispettive strutture. Mediante il leasing del robot si potrà assicurare questa finalizzazione dell’uso migliore delle risorse pubbliche, e il Piano del fabbisogno tecnologico ad alta complessità garantisce queste finalità.