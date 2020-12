Ministero Salute, 14.842 nuovi positivi. Sono 634 le vittime nelle ultime 24 ore

di Redazione Picenotime

Sono 14.842 i positivi al coronavirus con 149.232 tamponi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9 per cento, in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). Le vittime sono 634, per un totale di 61.240 dall'inizio della pandemia. Ieri i nuovi casi erano stati 13.720 su 111.217 tamponi. I morti erano 528. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



Attualmente positivi oggi sono 737.525, in calo di 11.294 pazienti rispetto a ieri. I dimessi/guariti odierni sono 25.497, per un totale di 958.629 dall'inizio dell'epidemia. Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.345, 37 in meno da ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti. Restano in isolamento domiciliare 704.099 pazienti. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.145), la Lombardia (1.656) e l'Emilia Romagna (1.624) e Lazio (1.501).

