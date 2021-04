Coronavirus Marche, buone notizie per i ricoveri. Diminuisce sensibilmente occupazione posti letto

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 aprile 2021

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 93.230 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 31.094 ad Ancona, 20.318 a Pesaro-Urbino, 19.154 a Macerata, 9.377 a Fermo e 9.673 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 3.614 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 787 (-53 rispetto a ieri ), dei quali 671 nei reparti ordinari (-42 rispetto a ieri) e 116 in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri) mentre si contano 63 persone dimesse dalle strutture sanitarie nelle ultime 24 ore. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 7.856 unità (-94 rispetto a ieri). Sono 13.048 le persone in isolamento domiciliare (7.683 asintomatiche e 5.365 sintomatiche), tra queste 222 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 1.540 persone in isolamento (1.293 asintomatiche e 247 sintomatiche), tra cui 17 operatori sanitari. E' salito a 82.576 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

