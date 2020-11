Ministero Salute, oltre 29mila nuovi positivi con altri 822 deceduti

di Redazione picenotime

giovedì 26 novembre 2020

Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I morti sono 822. Ieri 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi. I decessi erano stati 722. Ora i casi totali di Covid-19 superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. Le persone che hanno perso la vita sono 52.850 in totale.

La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma va sottolineato che rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno.

Continuano a calare i ricoveri in regime ordinario (-275, ieri -264), e scendono a 34.038, mentre per la prima volta da diverse settimane hanno il segno meno anche le terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri (quando se ne contavano 32 in più), per un totale di 3.846. Si registrano, inoltre, 24.031 tra guariti e dimessi (il totale tocca quota 661.180).

