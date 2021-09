Coronavirus, si parte con la terza dose del vaccino. Ecco le fasce della popolazione interessate

di Redazione Picenotime

lunedì 20 settembre 2021

L’Italia parte ufficialmente la campagna per la terza dose di vaccino anti Covid-19. Come stabilito negli scorsi giorni, dopo l’ok dell’Aifa, da oggi è prevista la somministrazione di dosi addizionali per determinate categorie maggiormente esposte o più a rischio di malattia grave da Sars-Cov2. I primi a sottoporsi alla terza inoculazione, che avverrà solo con i sieri a mRna Pfizer e Moderna, saranno i soggetti immunocompromessi.



Nella categoria rientrano i soggetti che sono stati sottoposti a trapianto di organo e quelli in attesa di farlo, ma anche chi per altre ragioni ha una compromissione della risposta immunitaria: chi ha un tumore ed è in cura con terapie immunosoppressive, i malati gravi di Aids, chi è in dialisi o ha un’insufficienza renale grave. Nelle prossime settimane toccherà poi agli over 80, ai pazienti delle Rsa e anche agli operatori sanitari. Per il resto della popolazione, non è stata ancora presa una decisione. Al contrario di Israele, dove la campagna per la terza dose è stata estesa a tutti gli over 12.

Le procedure variano da regione a regione. In molte, sono gli stessi ospedali o medici curanti a contattare i soggetti immunocompromessi per fissare un appuntamento. La terza dose si può ricevere sia negli hub vaccinali che in ospedale che nello studio medico. La Regione Lazio, ad esempio, ha già iniziato a contattare telefonicamente i soggetti trapiantati. In altre regioni, invece, toccherà ai cittadini prenotarsi, come hanno fatto per la prima dose.