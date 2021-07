Coronavirus Marche, 19 nuovi positivi su poco meno di 900 tamponi. Oltre la metà solo nel Piceno

di Redazione Picenotime

venerdì 09 luglio 2021

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 895 nel percorso nuove diagnosi (di cui 307 screening con percorso Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 19 (1 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.307 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%

Per quanto riguarda i singoli comuni della provincia di Ascoli, il maggior numero di casi si registra a San Benedetto del Tronto con 108 positivi, seguono Ascoli Piceno con 46, Grottammare 27, Monteprandone 18, Folignano 10, Spinetoli 10, Montefiore dell'Aso 9, Castel di Lama 5. I comuni senza nessun caso accertato sono Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Cossignano, Force, Montedinove, Montemonaco, Offida, Palmiano e Rotella mentre per quattordici comuni (Acquaviva Picena, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montegallo, Ripatransone, Roccafluvione e Venarotta) si registra un dato inferiore a 5 positivi.