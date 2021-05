Covid, Draghi dopo decreto Sostegni Bis: ''Paese riapre senza lasciare indietro nessuno''

di Redazione Picenotime

giovedì 20 maggio 2021

"Il decreto Sostegni Bis è in parte diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre e non lascia indietro nessuno, assiste e aiuta”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa, dopo l’approvazione del decreto Sostegni Bis per rilanciare il Paese dopo oltre un anno di difficoltà a causa della pandemia.

“Per la prima volta c’è un fondo per la ricerca di base, chiamato Fondo italiano per la scienza, che stanzia 50 milioni quest’anno e 150 milioni per ogni anno per gli anni a venire. E’ un investimento sul futuro. Per le imprese il miglioramento della situazione sanitaria e gli aiuti contenuti nel decreto, possano permettere alle imprese di guardare con ottimismo al futuro. L’edilizia sta ripartendo ora ci aspettiamo una ripartenza del turismo e della ristorazione - ha aggiunto Draghi -. Ci aspettiamo che la nostra economia abbia un rimbalzo già in questo trimestre. Le stime saranno riviste al rialzo. E' presto per parlare di crescita sostenuta. Avremo bisogno dello sforzo del Pnrr. La convinzione degli economisti è che ci siano rimbalzi di prezzi temporanei. L domanda è ancora bassa, i salari non hanno una dinamica che faccia pensare ad una inflazione. Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente, io mi auguro che non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest’anno. Il miglior sostegno è la riapertura - ha spiegato ancora il premier -. Negli interventi del Pnrr c’è molto per i giovani, sono ovunque nel Piano, oltre agli investimenti c’è una clausola di condizionalità per cui bisognerà privilegiare donne e giovani. I prossimi mesi saranno complessi. Intanto ci sarà la fine del blocco ai licenziamenti, già alla fine di giugno, richiederanno uno Stato presente, che deve aiutare “n queste trasformazioni strutturali che seguiranno nei mesi prossimi e probabilmente anche negli anni a venire. Sono stati mesi di grandi cambiamenti nella campagna vaccinale, prima fra tutti la disponibilità dei vaccini ma anche per i successi logistici. Penso alla percentuale di dosi usate rispetto a quelle distribuite, che sono andate su, e all’aumento dei punti vaccinali. Abbiamo dato una sterzata sulle classi di vaccinazione. Circa due mesi fa la fascia 70-79 era vaccinata per il 3,3%, ora siamo all’80%. E’ la terza corte anagrafica dopo gli over 90 e gli over 80 - ha detto ancora Draghi -. Grazie alla campagna di vaccinazione, “sono calati le terapie intensive, i ricoveri ordinari e anche i nuovi contagi. Quella di lunedì scorso è stata una decisione coraggiosa che ha regalato anche un mese di scuola in più in presenza. Ora l’invito è di continuare ad avere comportamenti responsabili con distanziamento e uso della mascherina”.