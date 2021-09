Grottammare, via libera agli impianti di areazione nelle scuole

di Redazione Picenotime

mercoledì 29 settembre 2021

Via libera alla realizzazione di impianti di areazione meccanica nelle scuole, a costo zero per il Comune. Nel corso della seduta di Consiglio comunale di lunedì scorso è stata ratificata una recente decisione della Giunta comunale (n. 204 del 7 settembre 2021) per poter utilizzare il contributo del MIUR di € 60.000 destinato all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche. I nuovi fondi permetteranno di eseguire le opere di adeguamento strutturale necessarie ad accogliere gli apparati, il cui acquisto è finanziato con gli 80.000 € già assegnati al Comune dalla Regione Marche.



Presentata e approvata anche una variazione di bilancio a valere sull’esercizio 2021 di € 449.829,23.

Tale variazione si è resa necessaria per iscrivere diversi contributi statali e regionali ottenuti dall’ente: “La variazione di bilancio è lo specchio dell’importante lavoro svolto dagli uffici comunali nei mesi addietro che ci ha permesso di intercettare nuove risorse”, afferma il vice sindaco e assessore all’Ottimizzazione delle risorse Alessandro Rocchi.

Tra le voci di maggior peso che compongono la variazione finanziaria si segnalano: fondo per acquisto isole ecologiche 60.000, finanziamento per la sistemazione dell’Area sosta camper 10.870,77, integrazione trasferimento per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici 45.000, contributo per minori allontanati dalla propria famiglia 36.264,35, finanziamento per minori non accompagnati 11.925, trasferimento per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni 61.194,94, fondi per avvio anno scolastico 2021-2022 per 30.400, per un totale di e 260.257,40. Si è inoltre applicato l’avanzo di amministrazione del 2020 per € 101.341,63 a finanziamento di spese che scaturiscono dall’attuale situazione pandemica e per € 20.000 per il completamento dell’area giochi presso il nuovo asilo comunale “Pollicino”.

Nel Consiglio di fine settembre non poteva mancare il Documento Unico di Programmazione, per l’approvazione dell’aggiornamento 2022-2024. Il DUP scaturisce dalle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione e rappresenta il documento fondamentale nella programmazione del prossimo triennio.

Nella stessa seduta è passato il Bilancio consolidato dell’esercizio 2020. Il documento rappresenta il risultato economico patrimoniale del Gruppo Comune di Grottammare, che comprende i seguenti enti e società: CIIP spa, ATA Rifiuti, Piceno Consind, AATO 5 Marche Sud. Il bilancio consolidato 2020 presenta un attivo di € 65.235.700,94, di cui circa il 79% è rappresentato dalle immobilizzazioni, un patrimonio netto di € 23.798.571,34 e una perdita di esercizio di € 443.978,77.