Regione, Marche e Lombardia insieme per progetto legati al turismo ed alla manifattura

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 aprile 2021

Il 20% dei turisti che hanno visitato le Marche nel 2020 sono lombardi: 322.089 gli arrivi e 1.629.273 le presenze. Questi dati, sottolineano l’importanza dell’incontro di oggi, a Palazzo Raffaello ad Ancona, tra il presidente della Regione Marche con delega al Turismo Francesco Acquaroli e l’assessore regionale della Lombardia al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni in trasferta nelle Marche.



Obiettivo, confrontarsi su possibili iniziative e strategie comuni da intraprendere per rilanciare settori cruciali come il turismo, la moda e il design. Presenti all’incontro, in parte in streaming, i rappresentanti di circa 30 associazioni di categoria coinvolte che hanno dato il loro contributo di idee e riflessioni.

“L’interlocuzione con la prima Regione italiana – ha spiegato Acquaroli - per noi rappresenta una grande opportunità turistica soprattutto in tema di destagionalizzazione, ma anche imprenditoriale. Milano e la Lombardia sono infatti le realtà più europee d’Italia e programmare iniziative in sinergia può sicuramente favorire la crescita delle nostre imprese e lo sviluppo del nostro territorio attraverso l’attrazione di partner e di tante persone che hanno voglia di conoscere le Marche. Altrettanto importante il rapporto con un hub internazionale di riferimento per collegarci con i Paesi stranieri. Una serie di idee che ora metteremo a sistema con incontri più tecnici e specifici tra gli stessi operatori, per una occasione di sviluppo forte e immediata”.

“La Lombardia abbraccia le Marche – ha detto l’assessore Magoni -. Con il presidente Acquaroli siamo in procinto di fare un accordo di collaborazione perché riteniamo siano tante le sinergie che le due Regioni possono mettere in campo. Le Marche nascono dalle montagne e vanno verso il mare, la Lombardia parte dalle montagne per arrivare ad una zona lacustre immensa. Ma quello che ci lega soprattutto è il saper fare artigiano”.

Accompagnata da Andrea Putzu, presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale delle Marche, l’assessore Magoni domani farà visita ad una serie di aziende del territorio, vere e proprie eccellenze a livello internazionale nei settori del fashion e del design. Prevista anche una tappa a Tolentino, città che con l’assessore vanta un rapporto speciale. Cinque anni fa, nelle vesti di ex campionessa di sci, venne a Tolentino, devastata dal sisma, con un pullman di 50 bergamaschi per portare una testimonianza di affetto e di solidarietà concreta.