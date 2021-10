Ascoli Piceno, ringraziamento a studenti e docenti che hanno partecipato ad evento ''Il Cuore dello Sport''

di Redazione Picenotime

venerdì 01 ottobre 2021

Un ringraziamento e un riconoscimento agli studenti che hanno partecipato alla manifestazione "Il Cuore dello Sport", che Domenica 12 Settembre hannp animato il centro storico cittadino. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno con le società sportive locali e con l’I.I.S. "A. Orsini–O. Licini", è stato realizzato in collaborazione con la Regione Marche e fa parte delle iniziative ‘Sport Plastic Free’ finanziate dalla stessa Regione. Nei giorni scorsi l’assessore allo sport, Domenico Stallone, è stato ricevuto dalla dirigente scolastica dell’ I.I.S. "A. Orsini–O. Licini", Dr.ssa Nadia Latini, e dai professori Mimmo Chiovini, Ettore Palatroni e Maurizio Calenti. È stata l’occasione per consegnare agli alunni che hanno partecipato alla manifestazione una pergamena per gratificarli del loro impegno in occasione della giornata del 12 Settembre. Alla dirigente Latini è stata invece consegnata una targa.



Il sindaco Marco Fioravanti ha detto che “lo sport rappresenta una scuola di vita e siamo felici di promuovere iniziative come queste. È importante dare risposte alle esigenze dei ragazzi, specie dopo le difficoltà e le limitazioni legate alla pandemia e veicolare i valori dello sport”. L’assessore Domenico Stallone ha aggiunto: “Questo è il primo passo di una collaborazione più ampia con il Liceo Sportivo "A. Orsini" che vogliamo portare avanti e rafforzare. Ritengo infatti che la sinergia tra scuola e sport possa essere un grande mezzo per la crescita e lo sviluppo dello sport ascolano. "Il Cuore dello Sport" è stata un’iniziativa di successo, che ha portato tanti giovani a conoscere e provare le numerose discipline che si possono praticare nella nostra città grazie all’impegno delle società locali”.