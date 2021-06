Grottammare: ''Tutti a scuola in bici'', nuova proposta lanciata agli istituti scolastici

di Redazione Picenotime

martedì 01 giugno 2021

“Tutti a scuola in bici”, giovedì 3 giugno, per celebrare la Giornata mondiale della Bicicletta. L’assessorato alla Sostenibilità ambientale ha girato alle scuole del territorio l’idea lanciata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, proponendo di documentare l’esperienza dell’arrivo a scuola sulla “due ruote” con una foto da inviare all’ufficio Ambiente del Comune.



Per il 2021, infatti, la FIAB ha scelto di dedicare questo appuntamento annuale puntando tutte le proprie iniziative in giro per l’Italia sul bike to school.

"La tutela dell'ambiente è tra le principali responsabilità istituzionali – afferma l’assessore alla Sostenibilità ambientale e salute, Alessandra Biocca -. ‘Tutti a scuola in bici’ è un gesto di attenzione all'ambiente, dove la bicicletta non è un mezzo qualunque perché non inquina, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e sa rendere le persone più allegre! L’Amministrazione, pertanto, invita tutti gli studenti della città a vivere questo giorno con questa sana attività affinché diventi un’abitudine quotidiana”.

Le fotografie potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.grottammare.ap.it. Il materiale raccolto sarà inoltrato alla FIAB quale testimonianza dell'adesione all’edizione 2021.

L’iniziativa è in linea con le politiche relative alla mobilità sostenibile promosse dalla Città di Grottammare e valorizzate nel titolo di “Comune Ciclabile”, confermato per il quarto anno consecutivo dalla Federazione italiana Ambiente e Bicicletta lo scorso febbraio.

Il marchio “ComuniCiclabili” attesta il grado di ciclabilità dei Comuni, cioè quell’insieme di infrastrutture e iniziative che rendono una località adatta ad essere vissuta e visitata in bicicletta, e li incentiva a migliorare le politiche a favore della mobilità ciclistica.

Con i suoi 11,2 km di piste ciclabili, di cui 7,93 in rete (cioè non isolate ma collegate ad altre piste ciclabili o ciclopedonali) e 3,27 km di corsie ciclabili (cioè a raso in carreggiata, senza delimitazione fisica), dal 2017 Grottammare è l’unica realtà del sud delle Marche a rientrare in questo speciale elenco certificato, con 3 bike-smile (su 5 assegnabili) sulla bandiera.