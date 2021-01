Coronavirus: Regione Marche, attivato call center nazionale App Immuni in caso di positività

di Redazione Picenotime

giovedì 14 gennaio 2021

Il Servizio Sanità comunica - in attuazione del Decreto Ristori, il quale, all’art. 20, prevede l’istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria - che dal 15 gennaio sarà attivo, per la regione Marche, un nuovo servizio collegato all’App Immuni. Il servizio consentirà agli assistiti che effettuano il tampone molecolare di segnalare autonomamente la propria positività al COVID-19 attraverso il Call center nazionale dedicato all’App Immuni, rispondente al numero verde gratuito 800.91.24.91- attivo dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Questo servizio affianca, e non sostituisce, le attività di sblocco dell’app Immuni attualmente in carico agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione. Ad ogni tampone molecolare effettuato sarà associato un Codice Univoco Nazionale (CUN) generato dal Sistema Tessera Sanitaria che sarà comunicato via SMS a ciascun assistito. In caso di positività al Covid-19 si può contattare il CALL CENTER 800.91.24.91 e comunicare il codice che inizia con CUN, inviato per SMS. In questo modo il soggetto positivo al Covid-19 potrà avvisare, in modo anonimo, le persone con cui è entrato in contatto e che potrebbero essere state esposte a rischio di contagio.. Il cittadino per poter, con il supporto dell’operatore del call center, eseguire lo sblocco di Immuni deve avere a disposizione:

- il codice CUN;

- la Tessera Sanitaria;

- l’App Immuni già attiva;

- la data inizio sintomi, qualora si siano verificati.