Ascoli Piceno, alla Fainplast Roberta Faraotti festeggia i 40 anni con i Frolla

di Redazione Picenotime

giovedì 09 settembre 2021

L’azienda Fainplast ha festeggiato Roberta Faraotti, figlia del fondatore Battista, che ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Roberta in azienda ha creato la divisione Socially Fainplast per dedicarsi allo sviluppo e promozione di progetti di welfare per i suoi dipendenti ed è anche responsabile amministrativa e della comunicazione istituzionale e sociale di Fainplast. Sono stati in tanti a festeggiare l’importante traguardo tagliato da Roberta, dagli operai ai vari responsabili dell’azienda ascolana nonché dalle colleghe dell’amministrazione. Su tutti, il marito Stefano Panichi, i figli Tommaso, Carlotta e Bianca oltre a papà Battista, mamma Gigliola, il fratello Daniele, zio Guglielmo e tanti parenti ed amici. Ma la chicca sta nell’aver dato un’opportunità ai ragazzi del 'Microbiscottificio Frolla' di Osimo di portare in Fainplast con il loro 'Frollabus' una colazione a domicilio per tutti coloro che hanno partecipato al compleanno.

Frolla come tutti i progetti parte da un’idea, ma ancor prima nasce da una semplice storia di amicizia. Jacopo Corona (26 anni) e Gianluca Di Lorenzo (40 anni), uno aspirante pasticcere e l’altro operatore sociale, hanno fatto del lavoro sociale una vera e propria scelta di vita. Volevano sviluppare qualcosa insieme e allora si sono messi a tavolino e sono semplicemente partiti da quello che avevano a disposizione ed hanno iniziato a lavorarci. Poi, lungo il loro cammino hanno incontrato Silvia Spegne, mamma di un ragazzo con disabilità che si è unita al team e hanno sviluppato il progetto basandosi su cose semplici, infatti come recita il loro slogan: Frolla uno dei cibi più semplici…ma non banali!

“Volevamo un prodotto di pasticceria che accomunasse tutti – spiegano Jacopo e Gianluca -, realizzato da ragazzi disabili! Allora abbiamo pensato al biscotto. Quello fatto come una volta, con farine esclusivamente locali, della nostra regione Marche. Ci siamo accorti che ci sono molti ragazzi disabili con delle capacità ed abilità importanti che purtroppo non riescono a trovare spazio per esprimersi. È come un fuoco al quale non viene buttata legna e piano piano si spegne, questi ragazzi hanno dentro un vulcano ma non riescono a farlo eruttare semplicemente perché non hanno il modo di farlo. Da tutto questo nasce il progetto Frolla, che ha l’obiettivo di produrre biscotti in modo artigianale con l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità”.

Sono presenti su Instagram, Twitter e Facebook oltre ad avere un proprio sito web www.frollalab.it per avere tutte le informazioni del caso. La cooperativa sociale attraverso il progetto Frolla si propone di sensibilizzare la comunità sul problema dell’emarginazione sociale.