Occhio alla cicca! Laboratorio per tutela ambientale e riuso di materiali dismessi

di Redazione picenotime

domenica 15 novembre 2020

Nell’ambito delle attività di educazione ambientale per diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo, l’associazione Marche a rifiuti zero (MRZ) realizza un percorso didattico rivolto a giovani tra i 16 e i 18 anni che frequentano i centri residenziali e diurni della Comunità educativa Lella 2001.

Il progetto vuole far prendere coscienza ai ragazzi della crisi ambientale del Pianeta e della necessità di partecipare alla sua risoluzione da cittadini consapevoli e attivi, a vantaggio della salute della Terra e dei suoi abitanti; ciò comporta una visione dell’ambiente come bene comune di cui prendersi cura e lo sviluppo di iniziative di integrazione attorno al tema della tutela ambientale. Un obiettivo pratico riguarda anche la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulle buone pratiche in favore della riduzione della plastica e la tutela del mare.

In questo percorso, i ragazzi sono invitati a partecipare a un laboratorio di riciclo, dove possono realizzare nuovi oggetti da materiali dismessi. Il laboratorio si chiama Occhio alla cicca! ed è stato ideato originariamente dall'associazione 5 R Zero Sprechi e realizzato grazie ai Lions Club International di Brescia, che recuperano occhiali per finalità sociali e dispongono delle custodie in avanzo. Con le custodie dismesse i ragazzi costruiscono nuovi porta-cicche (di sigarette).



Una volta realizzate, le custodie possono essere distribuite da volontari nei parchi, giardini e stabilimenti balneari di Cupra Marittima, Grottammare o San Benedetto, che collaborano già con Marche a Rifiuti zero ai progetti Cupra per l’ambiente e Ambiente bene comune sulla riduzione degli imballaggi e il recupero di materiali di scarto.

Questa attività promuove un messaggio di educazione civica contro la dispersione delle cicche nell'ambiente, fenomeno purtroppo ancora molto diffuso che, attraverso le attività di clean up (una verrà svolto anche con i ragazzi), si continuano a rilevare con drammatica frequenza, ma al tempo stesso sottrae allo smaltimento manufatti che ad oggi non hanno altra possibilità di riciclo. Dare una nuova funzione alle custodie degli occhiali è quindi un’ottima modalità di prolungare il loro ciclo vita.

Grazie ai Lions Club - Ascoli Piceno Host e al Leo Club Ascoli Piceno Costantino Rozzi si porterà questa esperienza di successo nelle Marche. Un piccolo ma importante passo per salvare il mare e per l'ambiente.