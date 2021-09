Ascoli Piceno: Pinacoteca Civica, appuntamento con ''ControVento''

di Redazione Picenotime

martedì 07 settembre 2021

Calendario ricchissimo per l’iniziativa all’insegna dell’arte e della cultura, legato alla filosofia dell’andare “controvento” che dal 5 al 15 settembre vivacizzerà - grazie alla direzione artistica di Daniela Tisi con l’ausilio di Carlo Bachetti Doria e l’associazione Centoventotto - Colle San Marco, Colle San Giacomo e Ascoli Piceno.



Per quanto riguarda la Pinacoteca Civica - in occasione del ControVento • Festival dell’aria organizzato dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Regione Marche, Ministero della Cultura con il supporto del CoTuGe (Consorzio Turistico dei Monti Gemelli) - ecco tutti gli appuntamenti per grandi e piccini che la vedranno coinvolta:

Venerdì 10/09, ore 18.30 - Inaugurazione presso la Sala Ceci della mostra capolavoro: “Girl with Balloon” di un artista conosciuto come Banksy. Prenotazione e info: 0736 298213 | 333 327 6129. Chiusura: ore 24. Costo: € 4. Solo dalle ore 18.30 alle 20.00 ingresso gratuito.

Sabato 11/09 e domenica 12/09, ore 10.30 - Laboratori creativi per bambini dai 5 agli 11 anni a cura di Integra e Il Picchio nel Giardino dell’Arengo. L’arte contemporanea è ormai pronta a fare il suo ingresso trionfale presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno con l’opera “Girl with Ballon” dell’artista conosciuto come Bansky. In occasione del festival si terranno attività dedicate alla Street Art per scoprire i segreti di un linguaggio artistico dirompente e misterioso. Prenotazione (obbligatoria) e info: 0736 298213 / 333 327 6129. Durata: 90 minuti. Costo € 8.

Sabato 11/09, ore 21.00 - Conferenza “Arte pubblica controvento” nella Sala della Vittoria. Interverranno: Stefano Papetti - direttore delle civiche collezioni, Carlo Bachetti Doria - docente di Storia dell’Arte Contemporanea, e Matteo Piccioni - storico dell’arte. Ingresso gratuito.

Mercoledì 15/09 - Finissage mostra capolavoro: “Girl with Balloon” di un artista conosciuto come Banksy. Visita guidata del prof. Stefano Papetti dal titolo “Dipingere il vento”, ore 21. Chiusura ore 24. Ingresso: € 4. Per tutti gli eventi: prenotazione obbligatoria, accesso limitato e contingentato, richiesti misurazione della temperatura e Certificazione verde Covid-19, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.