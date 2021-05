Tim, prosegue adesione al piano voucher nelle Marche per accelerare diffusione banda ultralarga

di Redazione Picenotime

giovedì 27 maggio 2021

Prosegue l’adesione di TIM nelle Marche al piano Voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel Italia, al fine di accelerare l’utilizzo della banda ultralarga nel Paese. I cittadini di tutti i comuni del territorio regionale senza connessione ultrabroadband e con ISEE inferiore a 20 mila euro avranno la possibilità di accedere al bonus di 500 euro per attivare un collegamento Internet di almeno 30 Mbps (e fino a 1 Gbps) e acquistare un tablet o un PC.



L’offerta ‘TIM Super Voucher’ arriva in un momento fondamentale per la ripartenza del Paese e conferma l’impegno dell’azienda nel piano di digitalizzazione e nella diffusione delle nuove tecnologie. Grazie a questa iniziativa sarà possibile infatti estendere l’accesso all’Internet veloce a tutte le famiglie italiane, anche quelle a più bassa capacità di spesa, con l’obiettivo di garantire la possibilità di lavorare e studiare a distanza, utilizzare i servizi pubblici online e usufruire dei servizi TV e di intrattenimento in streaming.

In particolare, ‘TIM Super Voucher’ è l’offerta dedicata che include connessione fino a 1 Giga, modem Tim HUB+ con Wi-Fi6, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui abbinare la scelta di un tablet o PC.

Il voucher, del valore complessivo di 500 euro, si compone di:

- un contributo di 200 euro per l’attivazione della connessione Internet che sarà erogato direttamente nella fattura TIM con un bonus di 10 euro per 20 mesi. Il cliente quindi potrà attivare la Fibra di TIM al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese);

- un contributo di 300 euro per l’acquisto contestuale di un tablet o di un PC. TIM offre tre prodotti: il tablet Lenovo P11 WiFi (a 0 euro anziché 300,00) il tablet Samsung S6 lite WiFi (a soli 29,90 euro anziché 329,90), il PC Onda Oliver Plus 15.6" (a soli 99,90 euro anziché 399,90).

‘TIM Super Voucher’ è rivolta ai nuovi clienti e a coloro che non hanno ancora attiva una connessione ad Internet con velocità pari ad almeno 30Mbps e può essere attivata da tutti i canali commerciali tim.it, 187 e negozi TIM. Tutti i dettagli del Piano Voucher sono disponibili sul sito www.infratelitalia.it.