San Benedetto, contributi per anziani non autosufficienti

di Redazione pt

martedì 06 ottobre 2020

Anche quest’anno l’Ambito Sociale Territoriale – ATS n.21 concede il contributo economico “Assegno di cura” alle persone anziane non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.



Per poter fare domanda, la persona anziana assistita deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;

- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità civile pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e usufruire dell’indennità di accompagnamento;

- essere residente e domiciliata, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21;

- deve beneficiare di interventi assistenziali gestiti direttamente dalla famiglia o da assistenti familiari con contratto di lavoro.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo consegnata presso il protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto entro mercoledì 4 novembre 2020.

L’Ambito 21, ricevute le domande, procede all’istruttoria e predispone una graduatoria provvisoria in base ai valori ISEE. La suddetta graduatoria non dà immediato diritto al contributo, il quale è subordinato agli esiti della successiva fase di valutazione dei casi da parte dell’assistente sociale.

L’entità dell’assegno di cura è di € 200,00 mensili e viene riconosciuto per la durata di 12 mesi.

Gli interessati possono richiedere informazioni e modulistica presso:

• L’Ambito Territoriale Sociale 21 (secondo piano del Comune di San Benedetto del Tronto in viale De Gasperi n. 124) che garantisce il contatto telefonico al numero 0735/794341 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13 . E’ disponibile anche uno sportello fisico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 ma gli accessi in sede devono essere obbligatoriamente concordati telefonando al numero sopra indicato;

• I Servizi Sociali dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone e Ripatransone;

• Il sito Internet dell’ATS 21 www.comunesbt.it/ambitosociale21 o il sito del Comune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it (sezione “altri avvisi pubblici”)