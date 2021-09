Guardia Finanza Macerata, sequestrati 40 grammi di stupefacente. Arrestato un 22enne e un’altra persona denunciata

di Redazione Picenotime

martedì 14 settembre 2021

Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in genere, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia di Civitanova Marche hanno concluso un’attività d’indagine in materia di stupefacenti.

L’attività investigativa ha permesso di individuare un 22 enne e la sua ragazza 18enne, convivente, nei cui confronti gravavano forti indizi di un loro coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti lungo la costa. All’esito di informativa di reato all’uopo redatta, la locale A.G. - come richiesto dalla Fiamme gialle operanti - ha emesso decreto di perquisizione presso l’abitazione dei predetti.

Nel corso dell’intervento, i militari, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, hanno individuato all’interno di un contenitore metallico, occultato in camera da letto, circa 20 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione.

Dagli elementi indiziari raccolti nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, i militari hanno ritenuto opportuno estendere le operazioni presso l’abitazione dei genitori del ragazzo, dove, con il determinante apporto dell’unità cinofila antidroga, sono stati rinvenuti nascosti su un lastrico solare, dietro un divano, circa 20 grammi di hashish, suddivisi in 14 piccoli involucri pronti per lo spaccio, oltre a € 1.775,00 in contanti, con tutta probabilità frutto di illecita attività.

Su indicazione dell’A.G. inquirente, il ragazzo è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre la ragazza 18enne è stata denunciata a piede libero. Lo stupefacente ed il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro.

L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di Finanza che mira alla salvaguardia della vita umana e alla tutela dell’economia legale.