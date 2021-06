Ascoli Calcio, chieste informazioni all'Imolese per il 21enne centrocampista Lombardi

di Redazione Picenotime

domenica 20 giugno 2021

L'Ascoli ha chiesto informazioni all'Imolese sul conto di Alessandro Lombardi. Il ds bianconero Fabio Lupo ha contattato telefonicamente il suo collega rossoblù Moreno Zocchi per capire quali siano i margini per imbastire una trattativa per il centrocampista nato a Rivoli, in provincia di Torino, il 21 Gennaio 2000.

Alto 185 centimetri, destro naturale, Lombardi può ricoprire sia il ruolo di mezzala che di trequartista, con buona gamba e spiccati tempi di inserimento. Nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze nel girone B del campionato di Serie C con la squadra imolese che ha visto alternarsi ben cinque allenatori in panchina: Federico Coppitelli, Gianluca Atzori, Roberto Cevoli, Pasquale Catalano e Lorenzo Mezzetti. Sono state ben 32 le presenze da titolare nella regular season di Lombardi (per un totale di 2422 minuti in campo) con 2 reti contro Padova e Carpi e 2 assist. Ha giocato dal primo minuto anche la doppia sfida playout contro l'Alma Juventus Fano che dopo due pareggi (0-0 all'andata, 1-1 al ritorno) ha permesso al club presieduto da Lorenzo Spagnoli di mantenere la categoria.

Lombardi è cresciuto calcisticamente nel vivaio della Juventus collezionando 27 presenze e 9 reti con l'Under 17. Nel Gennaio 2018 è passato al Cagliari con cui ha messo a referto 8 apparizioni ed un gol in Primavera 2 e poi 49 presenze con 8 reti e 3 assist in Primavera 1.

Il suo contratto con l'Imolese scade il 30 Giugno 2023 ed il club rossoblù sarebbe disposto a cederlo esclusivamente a titolo definitivo. Per il momento sia l'Imolese che l'agente del calciatore Andrea Manfredonia (figlio di Lionello, ex giocatore di Lazio, Juventus e Roma) hanno preso atto dell'interessamento dell'Ascoli. Nei prossimi giorni si capirà se si potrà entrare nel vivo di una vera e propria trattativa, sul ragazzo nel frattempo si registrano i sondaggi di altri due club di Serie B.