Giovanili Ascoli Calcio: Primavera ancora ferma al palo, Under 17 sconfitta 1-0 a Salerno

di Raffaele Giachini

lunedì 05 ottobre 2020

Sfida di lusso per la Primavera bianconera di mister Abascal che, al Centro Sportivo Suning di Milano, ha dato battaglia contro l'Inter. Il risultato finale ha sorrisso ai nerazzurri anche se per i "baby" bianconeri il match è stato tutt'altro che negativo considerando il blasone degli avversari. Il 2-0 finale lascia l'Ascoli a 0 punti in classifica ma con dei buoni spunti su cui ripartire. I goal vittoria dei milanesi sono stati firmati da Oristanio e Bonfanti nel primo tempo. Marchigiani che hanno dovuto chiudere la gara anche con un uomo in meno per l'espulsione di Markovic. Prossimo impegno in programma al Picchio Village contro la Juventus.

GLI ALTRI RISULTATI:

Juventus vs Milan: 1-0

Cagliari vs Sassuolo: 3-4

Genoa vs Sampdoria: 1-0

Lazio vs Bologna: 3-3

Spal vs Torino: 2-2

Atalanta vs Empoli: 2-4

Fiorentina vs Roma: 2-3

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

INTER 9

SASSUOLO 9

ROMA 9

JUVENTUS 7

SPAL 5

BOLOGNA 5

LAZIO 5

ATALANTA 4

GENOA 4

FIORENTINA 3

EMPOLI 3

MILAN 3

TORINO 1

SAMPDORIA 1

CAGLIARI 1

ASCOLI 0





Sconfitta di misura per gli Under 17 dell'Ascoli che a Salerno hanno perso per 1-0 contro i padroni di casa della Salernitana. Gara maschia, molto equilibrata, che avrebbe potuto accontentare tutti con un pari e invece è stata decisa dal goal di Sequino a metà secondo tempo. La squadra di Seccardini rimane così a quota 0 punti dopo 180 minuti di gioco.

GLI ALTRI RISULTATI

Benevento vs Pescara: 3-2

Reggina vs Fiorentina: 0-3

Roma vs Lecce: 5-1

Napoli vs Cosenza: 1-0

CLASSIFICA, GIRONE C

Roma 6

Benevento 6

Napoli 4

Fiorentina 3

Cosenza 3

Salernitana 3

Empoli 1

Crotone 1

Reggina 1

Frosinone 0

Pescara 0

Lecce 0

Ascoli 0

Rinviate a data da destinarsi le due gare degli Under 16 e Under 15 che sarebbero stati impegnati sul campo del Cosenza per la prima giornata dei loro rispettivi campionati.