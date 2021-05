Monza-Cittadella 2-0, a Brocchi non bastano Balotelli e D'Alessandro. Derby veneto in finale

di Redazione Picenotime

giovedì 20 maggio 2021

Il Monza supera 2-0 il Cittadella all'U-Power Stadium nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B ma deve rimandare il sogno promozione. In virtù del successo per 3-0 dell'andata sono infatti i granata di Venturato a qualificarsi per la finale contro il Venezia.

Parte bene il Monza che aggredisce la formazione ospite costringendola nella propria meta’ campo. Al 12′ il primo affondo dei ragazzi di Brocchi: Carlos Augusto mette al centro per Balotelli, la fucilata e’ respinta con il corpo da Perticone. Al 17′ chance per i veneti con Gargiulo ma un minuto dopo Balotelli sfrutta un errore in difesa di Donnarumma, scarica in rete ma trova la grande parata di Kastrati. Al 19′ punizione dal limite di Balotelli fuori di un soffio mentre al 26′ ci prova Scozzarella con un calcio piazzato da 25 metri, ma senza fortuna. Al 34′ e’ di Di Gregorio a salvare il Monza su di una insidiosa punizione centrale di Baldini. La ripresa si apre con due pericolose incursioni di Baldini messe in angolo dalla difesa monzese. Al 58′ da una rasoiata al centro di Carlos Augusto, dopo il velo di Mota Carvalho, la palla arriva sul piedone di Balotelli che con perfetto tempismo sblocca il risultato. Galvanizzato dal vantaggio il Monza e’ costantemente sotto la porta ospite. Al 78′ fa tutto D’Alessandro: scende sulla sinistra salta due avversari, s’accentra e batte Kastrati per il 2-0. Inutili gli ultimi assalti dei padroni di casa con i granata che a denti stretti riescono a difendere la propria porta.

Il Cittadella torna all'atto conclusivo dei playoff dopo due anni (nel 2019 venne sconfitto 3-0 dal Verona di Aglietti nel ritorno al "Bentegodi" dopo la vittoria per 2-0 dell'andata).

TABELLINO

MONZA-CITTADELLA 2-0

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (77' Barberis), Colpani (65' D'Errico); Boateng (55' D'Alessandro); Balotelli (77' Diaw), Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Donati, Anastasio, Gytkjaer, Bettella, Barillà, Armellino, Ricci. Allenatore: Brocchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (69' Cassandro), Frare, Perticone, Donnarumma (77' Camigliano); D’Urso (61' Pavan), Iori, Gargiulo; Proia (61' Vita); Tsadjout (61' Ogunseye), Beretta. A disposizione: Maniero, Rosafio, Beretta, Tavernelli, Smajlaj, Mastrantonio, Cassandro. Allenatore: Venturato

Arbitro: Sacchi di Macerata (Var Ghersini di Genova)

Reti: 58' Balotelli, 78' D'Alessandro

PLAYFF CAMPIONATO SERIE B 2020/2021

Turno preliminare

Giovedì 13 Maggio 2021 - CITTADELLA-BRESCIA 1-0

Giovedì 13 Maggio 2021 - VENEZIA-CHIEVO 3-2 (dopo tempi supplementari)

Semifinali (andata)

Lunedì 17 Maggio 2021 - CITTADELLA-MONZA 3-0

Lunedì 17 Maggio 2021 - VENEZIA-LECCE 1-0

Semifinali (ritorno)

Giovedì 20 Maggio 2021 – LECCE-VENEZIA 1-1

Giovedì 20 Maggio 2021 – MONZA-CITTADELLA 2-0

Finali

Domenica 23 Maggio 2021 – ore 21.15 CITTADELLA-VENEZIA

Giovedì 27 Maggio 2021- ore 21.30 VENEZIA-CITTADELLA