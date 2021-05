Atletico Ascoli, torna il pubblico al Picchio Village per la partita col Porto d'Ascoli

di Redazione Picenotime

sabato 29 maggio 2021

In riferimento al Decreto “Riaperture” del 22/04/2021 all’art. 5 comma 2, relativo alla presenza del pubblico nelle manifestazioni di livello agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale come il campionato di Eccellenza, e che prevede tale partecipazione “con una percentuale massima di riempimento del 25% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto”, l’Atletico Ascoli comunica ufficialmente che, in occasione della gara con il Porto d’Ascoli, valida per la la nona giornata del girone B del campionato di Eccellenza Marche in programma Mercoledì 2 Giugno alle ore 16:30, l’accesso al “Campo A” del Picchio Village è consentito ad un numero massimo di 125 persone.

Il prezzo del tagliando cadauno per la gara in oggetto è di:

€ 7,00 intero;

€ 5,00 ridotto (donne, U14, persone con disabilità);

Per i bimbi al di sotto degli 6 anni l’ingresso è gratuito.

Per evitare assembramenti e divieti delle normative anti-Covid, è necessario prenotarsi tramite sms WhatsApp al seguente contatto: 328/5912184 o tramite mail all’indirizzo: atleticoascoli@gmail.com.

La prenotazione, contenente necessariamente NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA E RESIDENZA, deve avvenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno antecedente la gara, ovvero martedì 01 giugno.

Il pagamento del tagliando potrà essere effettuato nelle giornate di lunedì 31 maggio e martedì 01 giugno, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso la segreteria situata ai “Campi Agostini di Ascoli Piceno”.

Al momento dell’ingresso allo stadio ciascuno spettatore, dotato obbligatoriamente di mascherina, sarà sottoposto al controllo della temperatura tramite termoscanner e dovrà firmare l’autocertificazione. Qualora il soggetto individuato abbia una temperatura superiore a 37,5 °C, dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute.

Si raccomandano, pertanto, sugli spalti, il necessario utilizzo della mascherina ed il massimo rispetto delle distanze di sicurezza al fine di ottemperare al meglio a tutte le prescrizioni vigenti in materia anti-Covid.