Regione Marche, lanciato progetto cinematografico con associazione Officine Mattòli

di Redazione Picenotime

mercoledì 15 settembre 2021

Le Marche sono territorio sempre più attento alla produzione e formazione cinematografica. Proprio in quest’ambito l’associazione Offic ine Matt ò li, realtà attiva sul territorio marchigiano già da moltissimi anni, in collaborazione con la societ à di produzione cinematografca YUK! flm srl, lancia il laboratorio di cinema documentario “ CINQUE PEZZI FACILI ”.

L'iniziativa è parte del progetto RI.CRE.A. (riuso, creativit à , azione), finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nell'ambito del bando aggregAzione (3° edizione) in collaborazione con UNICAM - Universita' degli Studi di Camerino, YUK film, Lagrù e Wega.

RI.CRE.A. propone percorsi di aggregazione per promuovere il ruolo dei giovani nel disegnare nuovi scenari di sviluppo sostenibile. Interviene in provincia di Macerata, con particolare attenzione alle aree interne, montane e al cratere del sisma.

Il laboratorio CINQUE PEZZI FACILI si svolger à tra Settembre e Novembre 2021, interessando diversi comuni dell'entroterra maceratese.

L'obiettivo del laboratorio è quello di raccontare e valorizzare attraverso la pratica cinematografica le esperienze virtuose del territorio in campo ambientale e civico, fornendo ai giovani strumenti professionali legati al fi lm making e d allo storytelling.

L'iscrizione al laboratorio è totalmente gratuita, e sono previsti un numero massimo di 15 iscritti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle Marche .

Per partecipare bisognerà inviare, entro il 20 Settembre, all’indirizzo info@of ficinemattoli.it il Curriculum V itae con eventuali esperienze in campo audiovisivo, una lettera motivazionale, una foto scattata dal candidato, a tema libero. A completare la richiesta servirà un pezzo di massimo 3.000 battute, scritto dal candidato su un personaggio/situazione che possa essere raccontata in un breve flm documentario. Il soggetto dev'essere localizzato nel territorio dell'alto maceratese e dev'essere legato ai temi della sostenibilit à e di un rapporto virtuoso con l'ambiente. Non si accettano proposte di fnzione.

Il laboratorio prevede una prima fase di lezioni frontali a cadenza settimanale, che alterner à momenti teorico/pratici sulle componenti della produzione documentaristica e momenti di ricerca, fnalizzata all'individuazione di cinque brevi progetti flmici.

A seguire, gli allievi divisi in gruppi produrranno cinque pillole documentaristiche di durata orientativa 3', seguiti dai tutor di progetto. Infne, la classe torner à a riunirsi per le lezioni fnali di montaggio.