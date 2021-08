''I luoghi di Sisto V'', tour culturale a Grottammare il 28 Agosto

di Redazione Picenotime

mercoledì 18 agosto 2021

Sabato 28 agosto è in programma a Grottammare il tour culturale “I luoghi di Sisto V” con ingresso anche alla Chiesa di San Giovanni Battista, sede dei Musei Sistini a Grottammare e della mostra “I doni di Sisto V alle terre del Piceno: un percorso nei Musei Sistini”

La manifestazione rientra nella settima edizione del progetto “Camminata dei musei” che ha già realizzato 39 tour in 10 comuni ossia Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Venarotta, Montedinove, Monteprandone e Grottammare.

L’evento fa anche parte del ricco calendario di manifestazioni previste fino alla fine dell’anno per celebrare il V Centenario della nascita di Papa Sisto V. È quindi l’anno del Papa tosto, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche. E Grottammare, nell’ambito delle iniziative sistine organizzate con la Regione Marche e con l’intero Comitato Promotore, vuole ricordare il Pontefice piceno anche con questo appuntamento culturale itinerante.

"Sono infinite le tracce che Sisto V ha lasciato a Grottammare, a Montalto e in moltissimi altri luoghi del Piceno e delle Marche. Esse naturalmente possono essere riscoperte attraverso i libri e le pubblicazioni della sconfinata bibliografia sistina che abbiamo a disposizione. Eppure, crediamo sia ancora più interessante scoprirle, diciamo così, sul campo, direttamente, attraverso passeggiate e tour culturali che abbinano l'esperienza della narrazione storica alla scoperta delle nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche, da fare in maniera condivisa, insieme a tanti altri compagni di viaggio. Questo dell'UsAcli è uno dei tanti percorsi possibili che possono essere realizzati e, siamo certi, non sarà il solo che metteremo in campo per rendere ancora più intensa l'esperienza del Centenario Sistino", dichiara il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 18.15 in Piazza San Pio V e la registrazione dei partecipanti. A seguire la partenza di un interessante tour culturale predisposto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori che prevede, oltre alla visita alla Chiesa di San Giovanni Battista, anche altri luoghi legati a Sisto V come Piazza Peretti e la Chiesa di Santa Lucia, o il Torrione della battaglia.

L’evento è a cura di U.S. Acli provinciale e Associazione Il Marcuzzo col sostegno di Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e Coop Alleanza 3.0. Per la visita alla Chiesa di San Giovanni Battista, sede dei Musei Sistini a Grottammare e della mostra “I doni di Sisto V alle terre del Piceno: un percorso nei Musei Sistini”, è necessario il Green Pass. Prenotazione obbligatoria tramite sms al numero 3939365509 indicando la data della camminata e nome e cognome di chi partecipa. Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19.