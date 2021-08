Grottammare, appuntamento con ''Sisto V 5, 4,3 - Insolite tracce di un Pontificato''

di Redazione Picenotime

venerdì 27 agosto 2021

''Sisto V 5, 4,3 - Insolite tracce di un Pontificato''. È questo il titolo della conferenza spettacolo, con Marco Corradi a cura di FAS Editore, che si terrà domenica 29 agosto alle ore 18:30 presso il Parco Arena Sisto V a Grottammare. L’evento è interamente dedicato a Papa Sisto V e sarà un viaggio dall’elezione alla sua morte, tra le curiosità che circondano il carattere di Papa Sisto V, con aneddoti ma anche una divertente indagine sul personaggio storico. Un approfondimento che aiuterà a comprendere quanto il suo operato sia stato incisivo nella storia italiana e quanto il suo operato sia ancora presente nella società contemporanea.



L’appuntamento di domenica a Grottammare rientra tra le attività delle Celebrazioni per il V Centenario della nascita di Papa Sisto V, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche, e sempre rimasto fortemente legato al territorio d’origine. Le Celebrazioni vedono il coinvolgimento diretto della Regione Marche e di un Comitato promotore che, nel corso dell’anno, sta organizzando numerose e variegate attività per ricordare e far conoscere il Pontefice piceno (per approfondimenti e il calendario completo delle Celebrazioni: https://www.sisto500.it/).

“Con grande piacere, concludiamo gli eventi estivi sistini di Grottammare nello splendido contesto del Parco Arena che abbiamo dedicato proprio a Sisto V. Un luogo che ha arricchito le già numerose location grottammaresi dedicate agli eventi all’aperto e che, nell’anno del V Centenario dalla nascita del Papa tosto, non potevamo che intitolare a lui. L’evento di domenica si inserisce bene tra le attività che abbiamo voluto proporre per raccontare il Pontefice marchigiano, attraverso mostre, video, presentazione di studi, musica e arte. E concludiamo il ciclo estivo di eventi sistini di Grottammare con questa interessante conferenza spettacolo, per la quale ringrazio in modo particolare Marco Corradi di FAS Editore per la cura dell’intera operazione. Presto sapremo anche le date e i dettagli di altri eventi dedicati a Sisto V per l’autunno-inverno per continuare insieme il percorso di scoperta e narrazione di Felice Peretti che, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche, è arrivato a diventare Papa, il “Papa tosto”, dichiara il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini.

La conferenza spettacolo sarà un racconto insolito e multimediale su questo Papa indimenticato che porgerà anche una particolare attenzione alla straordinaria presenza che il "Papa Tosto" ha e aveva nelle opere d'arte di ogni genere e, più in generale, nella vita di tutti i giorni”, precisa l’editore Marco Corradi. Da sempre appassionato dalla storia italiana e i suoi personaggi, Corradi è il titolare della FAS Comunicazione, FAS Editore e FAS Cultura; fondata nel 2009, non si occupa solo di informatica, eventi, grafica e pubblicità ma anche di editoria con due prodotti editoriali di spicco come il quotidiano online Prima Pagina Online e la rivista Piceno33. Nel corso degli anni, con FAS Editore, Corradi ha curato svariate edizioni d'interesse locale e nazionale, tra cui una nuova collana, dal nome PONT MAX, dedicata proprio al protagonista della conferenza di domenica: Papa Sisto V, in celebrazione dell'anno del suo V centenario.

L’appuntamento è quindi per domenica 29 agosto alle 18:30 presso il Parco Arena Sisto V per la conferenza spettacolo "Sisto V 5, 4,3 - Insolite tracce di un Pontificato". Per l’ingresso è obbligatorio esibire il GREEN PASS e indossare la mascherina quando non potrà essere rispettata la distanza di un metro. L'evento, anche se ad ingresso gratuito, avrà un accesso limitato fino al raggiungimento dei posti disponibili. È fortemente consigliata la prenotazione su https://www.eventbrite.it/ Il posto prenotato non è numerato e sarà garantito fino a 15 minuti prima dell'inizio della serata. Successivamente la prenotazione non sarà più valida e il posto sarà riassegnato.