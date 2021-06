Offida, presentato il cartellone dell’estate 2021

di Redazione Picenotime

martedì 29 giugno 2021

Presentata l’estate della Città del Sorriso, un cartellone tra arte, cultura, sport, natura e vino. “Un’estate in movimento pensata per accogliere un gran numero di presenze”, commenta l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti.



EVENTI ENOGASTRONOMICI - Anche per l’estate 2021 Offida propone l’appuntamento “Chef in cantina”(14, 15, 16 luglio - 11, 12 agosto) L’evento che nasce grazie alla collaborazione sinergica dei ristoratori Aro (Associazione Ristoratori Offida) con le Aziende vitivinicole del territorio. Prenotando si avrà diritto a un ticket omaggio per visitare il Serpente Aureo o Santa Maria della Rocca. “Il 17 luglio si rinnova l’appuntamento con GustandOffida (17 luglio) - continua Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco - La manifestazione che lega la gastronomia e luoghi architettonici Il piatto tipico di quest’anno sarà il pollo alla ‘ncip e ‘nciap”.

Il 31 luglio e il 1 agosto sarà la volta di “On the wine”, due giorni di degustazioni sulle strade del vino piceno. “A Offida non possono di certo mancare iniziative legate al vino – spiega l’Assessore all’Agricoltura Maurizio Peroni - In particolare per il decennale della Docg offidana il 22 agosto ci sarà un evento all’Enoteca regionale. Durante l’estate si svolgeranno diversi convegni e incontri che si chiameranno Cin Cin Offida”.

CONCERTI - Per quanto riguarda i concerti si comincia il Baf con Augusto Radius, chitarrista dei Formula 3 (21,22 luglio), poi 27 il luglio con Infernum di Claver Gold e Murubuto e il 30 e 31 luglio con il Tributo a Morricone. Ad agosto, in Piazza del Popolo, ci sarà Risorgi Marche con la cantante Ginevra Di Marco (4 agosto) e il secondo appuntamento con Festival Nazionale della Canzone d’Autore “Sempre più Blu” e la presenza dei cantautori Francesco Baccini e Sergio Caputo (12 agosto) e Annalisa (13 agosto). A seguire i Concerti di Armonie della sera (14 agosto), il Cantagiro (16 agosto) e Note Sotto le Stelle (17 agosto) con Lito Fontana.

TEATRO, POESIA, CINEMA - Si comincia il 3 e 4 luglio con lo spettacolo Variations della Compagnia Di Filippo Marionette al Serpente Aureo. Poi ci sarà Gravità Poetiche (24 luglio) un festival di contaminazione tra arti. Il 28 luglio a Santa Maria della Rocca la Compagnia dei Folli si esibirà nello spettacolo Luce.

Tra le conferme, tornano i consueti sei appuntamenti con il Cinema all’Aperto a cura di Blow-up nel parcheggio antistante Santa Maria della Rocca; L’appuntamento con il Fof quest’anno si terrà il 6, 7 e 8 agosto alle 19 e alle 21 e impegnerà sei compagnie internazionali che si esibiranno in altrettanti posti suggestivi di Offida in spettacoli a prenotazione obbligatoria e gratuita. Il 18 agosto sarà la volta dello spettacolo di danza L’Infinito. A settembre torna l’appuntamento con l’Offida Opera Festival che si concluderà il Don Pasquale di Donizzetti (5 settembre) e il 17, 18 e 19 Film Festival Offida (evento online) che avrà per tema “Attraversare la distanza. Per una nuova prossimità nella società, nelle imprese e nel lavoro).

TOUR - La novità di quest’anno sarà Salute in Cammino: camminate sportivo culturale in collaborazione con l’Us-Acli Marche, due a luglio (6-20) e due ad agosto (3-24). Confermato VisitOffida, un programma di visite guidate, destinate a un target che non conosce Offida e vuole scoprirne le bellezze, che si terrà dal 1 luglio al 30 settembre. E poi “Offida nascosta”, a cura di Fabio Marcelli, con tre appuntamenti settembrini, destinati a chi è interessato a una sorta di “master specialistico”, un approfondimento su Offida.

LABORATORI e TEATRO BAMBINI - “Sarà un’estate dedicata ai bambini e ragazzi - anticipa l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – tornano, infatti i laboratori ArtLab Arte e Lavoro il 1-2-3 luglio e Ensemble Operattivamente il 2-3-4 settembre. Il 18 e il 24 luglio, al Serpente Aureo ci saranno due spettacoli che avranno bambini e ragazzi come protagonisti, a cura di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi e il Gad’A”.

SPORT: Scacchi e Motricità 23 e 30 luglio 20 e 27 agosto; Yoga tutti i lunedì fino al 30 agosto; Pilates, tutti i mercoledì fino al 25 agosto. Eventi gratuiti aperti a tutti, su prenotazione.

“Un calendario che mette insieme tante iniziative – conclude il Sindaco Luigi Massa - Abbiamo costruito un programma rispondente a più interessi possibili. Tutti gli appuntamento sono stati concepiti nel rispetto delle normative anti-Covid. Sarà un’estate di qualità. Che l’avvio di un’effettiva uscita dal tunnel e una riapertura alla partecipazione sia l’auspicio migliore. Come dissi alla presentazione del mio primo cartellone estivo da sindaco, ogni giorno c’è qualcosa da fare Offida e se proprio non c’è niente, c’è comunque Offida”.