San Benedetto, dopo Topolino gli alunni della ''Curzi'' portano la Sibilla a New York

di Redazione Picenotime

domenica 29 novembre 2020

Dopo Topolino gli alunni della scuola media "Curzi" di San Benedetto del Tronto portano la Sibilla a… New York. La classe II C autrice del progetto che è valsa la vittoria al concorso nazionale del Fondo Ambiente Italiano sulla montagna e la pubblicazione di una storia sul settimanale Topolino è stata invitata a partecipare a “Cari Amici Vicini e Lontani”. Si tratta di una nota trasmissione radiofonica che, sulle onde di ICN Radio New York, porterà le Marche nella “Grande Mela”. L’appuntamento è per domani, lunedì 30 novembre, dalle ore 18 alle ore 20. La puntata sarà dedicata al terremoto del 2016 e approda per la prima volta in provincia di Ascoli Piceno per dare voce e visibilità alle comunità dell’entroterra ferito dal sisma, ancora alle prese con l’emergenza ed in attesa della ricostruzione. Un tema presente nel progetto dei ragazzi dell’Isc Centro diretto da Laura D’Ignazi. Nell’itinerario virtuale sulla Sibilla la classe IIC aveva ricordato l’importanza di tenere puliti i sentieri montani, favorendo il turismo rispetto al rischio di abbandono proprio legato alle conseguenze del terremoto. La puntata sarà curata da Silvia Tamburriello corrispondente per l’Italia e le Marche per la radio americana, e assieme agli alunni della Curzi e alla docente Catia Cichetti vedrà ospiti rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo e la partecipazione all’evento delle Comunità italiane nel mondo.

Sarà possibile seguire la trasmissione in diretta Facebook - Video su https://www.facebook.com/SilviaTamburrielloOnICNRadio/ in TV per il Centro Italia - StudioTV7 canale 611 del digitale terrestre, su Tunein: https://tunein.com/radio/ICN-Radio-s74081/ , su One Line Radio Box: https://onlineradiobox.com/us/icnradio/ .