Settimana Nazionale Dislessia: Tavola rotonda delle sezioni AID di Macerata, Ascoli e Fermo

mercoledì 06 ottobre 2021

Dal 4 al 10 ottobre 2021 si tiene la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Un appuntamento ormai consolidato, per fare luce sulla dislessia e sugli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): neuro-diversità ancora poco conosciute sebbene riguardino oltre 2 milioni di cittadini italiani. Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

I DSA non impediscono la realizzazione delle specifiche abilità ma richiedono tempi più lunghi e un maggior carico di attenzione: per questo motivo hanno un impatto sul percorso scolastico e lavorativo di milioni di persone, che possono compensare le proprie difficoltà attraverso strategie e strumenti adeguati al proprio stile di apprendimento. Da qui l’importanza di una settimana dedicata all’argomento.

Il titolo assegnato alla manifestazione targata 2021 è “DSA: un mondo in una mappa”: quello dei disturbi specifici dell’apprendimento è, infatti, un universo incredibilmente articolato, ricco di sfaccettature che occorre conoscere ma anche valorizzare, ad esempio attraverso le mappe concettuali, uno dei principali strumenti compensativi. Su questo fronte AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un'ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in ambito DSA.

L’impegno costante dell’Associazione nel voler garantire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente, sotto il profilo individuale, sociale e professionale, viene ribadito durante la Settimana Nazionale della Dislessia, grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori e i volontari AID delle 80 sezioni provinciali d’Italia. La settimana declina in oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

In particolare, le sezioni AID di Macerata, Fermo e Ascoli organizzano una Tavola rotonda sui DSA nel mondo universitario, in programma, su piattaforma Teams, per giovedì 7 ottobre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Moderati dalla dottoressa Lucia Iacopini, i rappresentanti dei centri disabilità delle Università di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino si alterneranno in una discussione intorno ai servizi offerti dagli atenei agli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento. Sarà lasciato ampio spazio alle domande degli studenti e dei docenti.

RELATORI:

Per l'Università Politecnica delle Marche: Dott.ssa Sara Pedinelli, psicologa referente per l’Info Point Disabilità e DSA; Dott.ssa Bruna M. Anderlini e Dott.ssa Cristiana Bruè per l’Ufficio Diritto allo Studio; Carla Moretti, delegata d’Ateneo per le Disabilità e i Disturbi dell’Apprendimento

Prof.re Vincenzo Biancalana, Delegato per la disabilità e DSA Università di Urbino Delegato per la disabilità e DSA Università di Urbino

Dott.ssa Carla Bufalini, Responsabile ufficio info point Università di Macerata

Dott.ssa Lucia Compagnoni, Area per la didattica per l’orientamento e i servizi agli studenti ADOS - ufficio info point Università di Macerata

Prof.ssa Gabriella Gabrielli Delegato alla disabilità e disagio psicologico, referente per Bioscienze e tecnologie Università di Camerino

Dott.ssa Emanuela Zecchini, Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA: Università di Camerino

Prof. Pietro Diambrini, Conservatorio Rossini di Pesaro