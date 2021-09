Offida, il 14 Settembre ''Salute in cammino'' fa tappa a Borgo Miriam

di Redazione Picenotime

venerdì 10 settembre 2021

Si avvia alla conclusione il progetto “Destinazione benessere Offida sport 2021”, promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, coordinato dall’Unione Sportiva Acli Marche, e cofinanziato dalla Regione Marche.

Dopo il riscontro positivo dell’iniziativa “Salute in cammino” che si è svolta nella frazione Santa Maria Goretti, martedì 14 settembre sarà la volta di un’altra frazione del territorio comunale, ossia Borgo Miriam, ad ospitare una camminata sportiva della durata di circa un’ora aperta a cittadini di ogni età.

Il fine dell’iniziativa è favorire le occasioni di movimento e di attività fisica e contrastare la sedentarietà. La partenza avrà luogo da Piazza Fratelli Cervi alle 18. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero 3939365509 (indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della camminata entro il 13 settembre).

E’ previsto un tetto massimo di 50 partecipanti. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.