Offida, il 5 Settembre una camminata naturalistica ed a 6 zampe

di Redazione Picenotime

martedì 31 agosto 2021

Domenica 5 settembre, con partenza alle ore 9,30 dal piazzale antistante Santa Maria della Rocca, si svolge una camminata naturalistica ed a 4 zampe a cui è abbinato un evento plastic free. Si tratta di “Salute in cammino”, iniziativa di promozione dell’attività fisica che questa volta prevede l’attraversamento dell’Anello della Madonna della sanità (Camminata escursione T – Sentiero Cai 750 – durata circa 2 ore).

La partecipazione è gratuita, prevede anche la presenza di cani (opportunamente al guinzaglio con collare o pettorina) ma occorre prenotare inviando un sms o un messaggio Whatsapp al numero 3939365509.

L’iniziativa è organizzato nell’ambito delle attività del progetto “Destinazione benessere Offida sport 2021”, promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, coordinato dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzato in collaborazione con Offida Nova – Associazione culturale e Scuola di educazione cinofila My Dog, con il cofinanziamento dalla Regione Marche.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua. Per i cani invece occorre avere la museruola, i sacchetti per le deiezioni ed acqua. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.