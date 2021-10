Unione Sportiva Acli Marche, ''Percorsi che raccontano storie'' fa tappa ad Offida

di Redazione Picenotime

sabato 02 ottobre 2021

Non poteva mancare, all’interno dell’iniziativa culturale “Percorsi che raccontano storie”, una manifestazione dedicata a “Arti e sapori di Offida”.

Domenica 10 ottobre, nell’ambito del progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila Delta - Odv, è infatti in programma una iniziativa che rientra nel progetto finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale “AggregAzione”. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’assessorato allo sport e al turismo del Comune di Offida.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a cura dei partner progettuali Circolo Acli Romero Asd Aps e U.S. Acli Marche Aps, prevede il raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di Santa Maria della Rocca alle ore 9,30 e poi il via ad un percorso culturale che comprende la visita guidata alla stessa chiesa (è necessario il green pass per entrare) ed a seguire una passeggiata ad Offida con guida turistica.

La manifestazione è inserita nel programma delle iniziative della “Giornata del camminare”, organizzata in contemporanea in tutta Italia da Federtrek, giornata che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 3939365509 entro il 7 ottobre E’ prevista la partecipazione di un massimo di 60 persone. Saranno applicati il protocollo e le linee guida di contenimento Covid-19 dell’U.S. Acli nazionale.

Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook dell’Associazione di volontariato Delta e dell’Unione Sportiva Acli Marche ed i siti internet www.usaclimarche.com e www.advdelta.wordpress.com.