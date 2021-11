Scherma marchigiana, prima prova di qualificazione agli Assoluti Area Centro-Sud

di Redazione Picenotime

lunedì 01 novembre 2021

Si sono tenute presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, dal 30 ottobre al 1 novembre, le prove di Qualificazione Assoluti 2021-2022 per le armi di Fioretto e Sciabola Area Centro-Sud (Sardegna, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

La prova di Fioretto femminile, ha visto in pedana durante la prima giornata di gare, 81 tiratrici a contendersi i 32 pass disponibili per la Prima Nazionale Assoluti che si svolgerà il 19 dicembre a Erba.

La vittoria è stata conquistata da Serena Rossini, Fiamme Gialle/Club Scherma Ancona, che ha battuto in finale Aurora Grandis del Club Scherma Roma per 15-10.

Un ottimo terzo posto anche per Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro, fermata in semifinale dalla Grandis per 15-10.

Di seguito tutte le fiorettiste marchigiane ammesse alla fase nazionale:

6. Tortellotti Lucia (Centro Sportivo Esercito/Club Scherma Jesi)

7. Sofia Giordani (Club Scherma Jesi)

10. Pianella Giada (Club Scherma Ancona)

14. Sorini Maria Allegra (Club Scherma Jesi)

15. Cantarini Lucrezia (Club Scherma Jesi)

16. Vaccarini Camilla (Club Scherma Ancona)

18. Gambitta Alice (Club Scherma Ancona)

21. Nemcovà Stepanka Anna (Club Scherma Jesi)

28. Mariucci Sara (Club Scherma Ancona)

32. Claudia Rotella (Club Scherma Jesi)

Erano 136, invece, gli schermidori che si sono giocati, nella seconda giornata di domenica 31 ottobre, i 38 pass a disposizione per la Prima Prova Nazionale di Fioretto maschile

del 19 dicembre a Erba. Il secondo posto è stato conquistato da Raian Adoul del Club Scherma Ancona, fermato in finale per 15-6 dal ventinovenne spagnolo, iscritto al Club di Frascati, Carlos Llavador.

Di seguito tutti i fiorettisti marchigiani ammessi alla fase nazionale:

5. Marek Totusek (Club Scherma Jesi)

9. Pantanetti Lorenzo (Club Scherma Ancona)

12. Nigosanti Andrea (Club Scherma Pesaro) e Bartozzi Matteo (Club Scherma Jesi)

18. Proietti Marco (Club Scherma Jesi)

20. Zechini Francesco (Club Scherma Ancona)

22. Gai Antonio Roman (Club Scherma Pesaro)

24.Vannucci Francesco (Club Scherma Jesi)

30. Giacchettti Jetmir (Club Scherma Jesi)

31.Mancini Ferdinando (Club Scherma Jesi)

33. Quaglietti Matteo (Club Scherma Jesi)

36. Giacchetta Marco (Club Scherma Ancona)