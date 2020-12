Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 11 Dicembre

di Redazione Picenotime

giovedì 10 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino, qualche nube in più nelle ore pomeridiane; nuvolosità in generale aumento in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a nubi sparse in mattinata, nuvolosità in aumento nel pomeriggio su gran parte della regione. Cieli nuvolosi tra la sera e la notte con locali piogge sulla costa settentrionale.

Nazionale

AL NORD

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Neve oltre i 500 metri di quota.

AL CENTRO

La giornata inizia all'insegna del bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento al pomeriggio con piogge in arrivo in Toscana e in nottata anche su Lazio ed Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo sulle regioni meridionali del Paese con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino. Fenomeni più intensi in Campania e Calabria. Neve sull'Appennino fino a 1000 metri di quota.

Temperature stazionarie o in lieve calo specie al nord Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano